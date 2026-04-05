早大に入学した新妻遼己（１年）が５日、横浜市内で東京六大学対校陸上競技大会５０００メートルに出場し、同大デビューを果たした。今月１１日に行われる金栗記念選抜陸上出場に向けた調整の一環として、先輩の工藤慎作（４年）、山口竣平（３年）の先導を受けて走った。１３分５４秒９１で１着フィニッシュ。シーズン開幕して間もないため「キレはなかった」と謙遜したが「１番最初から早大に貢献できる勝ち切る意識を身につ