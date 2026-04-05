フリーアナウンサー・望月理恵が５日までに自身のＳＮＳを更新。警察官姿を公開し、話題になっている。インスタグラムに「板橋区志村警察署にて一日警察署長を務めさせて頂きました！」と書き出すと、「今、知っておくべき話を詳しく聞く事ができました！ルールを知り、守ることは自分や大切な人を守ることでもありますよね。命を大事にしたい」とつづった。また首に蛇を巻いて警視庁のマスコットキャラクター、ピーポくんと