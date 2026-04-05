◇パ・リーグロッテ3ー4ソフトバンク（2026年4月5日ZOZOマリン）ロッテは先発・小島和哉が4回1/3を6安打4失点で今季2敗目を喫した。2―2の5回、先頭の野村にストレートの四球。これが響いた。続く近藤の右前打で無死一、三塁とされ、栗原の左犠飛で勝ち越しを許した。小島は続く柳田に死球を与えた場面で降板。「5回の先頭の四球が一番もったいなかった」と悔やんだ。