思春期の子どもとの関係に悩むママは少なくないでしょう。反抗的な子どもの言葉に傷つき、距離を感じてしまうこともあるかもしれません。そんななか、「子どもよりペットの方が可愛い」と感じてしまったというママの投稿です。投稿者さんは、中学生のひとり娘を育てています。しかし娘の反抗期が激しく、今は1ミリも可愛いと思えないそう。一方で、小学校の卒業祝いとして娘さんが選んで飼いはじめた愛犬を、今では溺愛するように