◇セ・リーグDeNA2ー3巨人（2026年4月5日東京D）DeNAは先発・石田裕太郎が踏ん張り切れず、今季2敗目を喫した。6回までは2安打無失点の好投。しかし1―0の7回、2死一、三塁となり代打・大城が告げられたところでマウンドを降りた。ここで2番手で伊勢が登板も、大城に逆転3ランを被弾。6回2/3を5安打2失点の石田裕が敗戦投手となり「最後はピンチをつくって降板となってしまい、伊勢さんに申し訳なかった」と話した。