元ＮＭＢ４８でシンガー・ソングライターの山本彩（３２）が５日、大阪市の京セラドーム大阪で開催された「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６Ｓ／Ｓ」（関西コレクション）に出演した。１０年ぶりの関西コレクション登場となった山本は、アコースティックギターの弾き語りでＡＫＢ４８の「３６５日の紙飛行機」など３曲を熱唱。今年でソロデビュー１０周年を迎え「節目の時に出させていただけるということは、本