トンネルのように坂道に覆いかぶさって咲く桜＝５日、平塚市万田神奈川県平塚市の湘南平（同市万田）へ向かう坂道の桜並木が、道路に覆いかぶさるように咲き誇っている。５日には前日に降った雨にも負けず曇り空に鮮やかなピンク色の花を咲かせ、「桜のトンネル」をくぐり抜ける人たちの目を楽しませた。近くに住む７０代女性は、「（見頃は）もう終わりかなと思ったが、まだきれいな状態で見られた」と笑顔を見せ、泡垂（あ