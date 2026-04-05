俳優の鈴木保奈美さん（59）が2026年3月31日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。「すべてが全力で」鈴木さんは、「表参道のラルフローレンが20周年を迎えました」といい、タイトなデザインのロングドレスの全身ショットと階段を登る様子を投稿した。「目まぐるしく移り変わるこの地にどっしりと構える白亜の館は、装いのランドマーク」とつづり、「壁も手すりも、ランプも飾られた額も、おざなりなものはひとつと