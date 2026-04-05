若手俳優の藤原季節、藤野涼子が５日、東京・新宿ピカデリーで「幕末ヒポクラテスたち」（緒方明監督、５月８日公開）の完成披露舞台あいさつを行った。幕末を舞台に、村医者で蘭方医の奮闘を描く時代劇で、佐々木蔵之介が主演。作品にちなみ、“時代の流れ”を感じることをそれぞれ語る場面が。藤原は「撮影後のご飯」と回答。「コロナ禍の影響もあるが、撮影後にご飯に行く“文化”がなくなっていて」と残念そう。「撮影現場