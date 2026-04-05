元巨人監督の高橋由伸さんが５放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。自身の持つＮＰＢ記録を共演の女優に称賛される一幕があった。この日のスタジオで共演の「名探偵津田」での演技力で話題を呼んだ女優・森山未唯は大の巨人ファンであることを明かした上で高橋さんの背番号２４のユニホームの背中と高橋さんのタオルを披露。ＭＣの「麒麟」川島明が「忘れられない試合はあります