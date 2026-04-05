◆天皇杯サッカー静岡県予選大会▽ブロック決勝岳南Ｆモスペリオ２―２（ＰＫ６―５）静岡産業大（５日、草薙球技場）２５チームが参加した予選大会のブロック決勝が行われ、岳南Ｆモスペリオが静岡産業大をＰＫ戦で倒し、決勝トーナメント進出を決めた。今月２６日に行われる準決勝では、ＪＦＬのホンダＦＣと対戦する。攻撃を引っ張ったのは背番号７１のＭＦ平尾拳士朗（２５）だ。前半２７分に先制を許したが、同４２分に