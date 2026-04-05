ボートレース住之江のG1「太閤賞競走開設70周年記念」は3日目を終えた。松尾充（37＝三重）が一走入魂の勝負駆けに挑む。3日目1Rは3コースから捲り差し。このハンドルは入り切らなかったが、2Mで外を全速で回って2着をつかんだ。後半7Rは2コースからしっかり舟を向かせ、イン田中に追随する2着。これで得点率を6.00とし、4日目に望みをつないだ。「乗り心地がしっかりしているし、ターン回りなど、その辺がいいと思います