◇セ・リーグ広島2ー1阪神（2026年4月5日マツダ）広島は2番手でマウンドに上がった中崎翔太が、今季3試合目の登板で白星を手にした。先発・栗林が8回1失点の熱投。そのあとを受け、1―1の9回に登板。4番・森下を一邪飛に抑えるなど3者凡退で阪神の攻撃を切り、その裏のサヨナラ勝利につなげた。33歳のベテラン右腕は「（栗林）良吏が必死に投げてつくった試合だったので、ゼロでいけて良かった」とホッとした表情だっ