ベテラン演歌歌手の小林幸子（72）が5日、大阪市の京セラドーム大阪で開かれたファッションイベント「関西コレクション2026」に大トリで登場した。ステージ上に″桜の化身″をモチーフにした豪華衣装で小林が姿を現すと、若者で埋まった客席は騒然。「ラスボス〜！」などと声援を送られる中で、「千本桜」を熱唱して大きな拍手が起きると、最後は満足げに手を振ってステージを後にした。ステージ衣装は参加オファーが入り、