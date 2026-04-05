日向坂46の17thシングル「Kind of love」が、5月20日に発売することが決定した。これは、きょう5日、横浜スタジアムで行われた『7回目のひな誕祭』2日目に発表された。ライブ中に新シングル発売、選抜メンバーのフォーメーション発表、そしてその楽曲を初披露という異例の連続サプライズとなった。【撮り下ろしカット】儚げで美しい…体を寄せ合い密着する小坂菜緒＆藤嶌果歩Wアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売