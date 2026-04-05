臨月の妻を前に、夫が自信満々で語る起業の夢。妻の不安や怒りをどこまで分かっているのか…。しかも夫が提示してきた条件は、また波乱を呼びそうです。初めての出産を前に、妻の気苦労が耐えません…。いったいどんな展開へと発展していくのでしょうか。>>【まんが】うちの夫は自称起業家！(ウーマンエキサイト編集部)