◇パ・リーグソフトバンク4ー3ロッテ（2026年4月5日ZOZOマリン）ソフトバンクは先発のスチュワートが6回4安打2失点と粘り、今季2勝目を手にした。150キロ超の直球とフォークなどを織り交ぜて粘投。4回までに2点を失うが、5回に2点を勝ち越してもらうとギアを上げた。その裏の2死一、二塁のピンチでは、粘る西川に対して9球目の直球で見逃し三振。この日の最速を記録し、マウンド上で吠えた。右腕は「逆転してからは一