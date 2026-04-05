◇MLB ホワイトソックス6-3ブルージェイズ(日本時間5日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間5日、ブルージェイズ戦でホームランを放ち、日米通算250号を達成しました。1-2で迎えた6回、左腕ブレンドン・リトル投手の151キロのシンカーをとらえ、本拠地初ホームランとなる逆転の4号2ラン。チームを勝利に導きました。NPBで246本塁打を積み上げ、今季からメジャー移籍した村上選手ですが、ここまで8試合で