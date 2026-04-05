4月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ウェスタン・カンファレンス2位のサンアントニオ・スパーズが、敵地ボール・アリーナへ乗り込んで4位のデンバー・ナゲッツと激突した。 注目されたMVP候補のビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）とニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）によるビッグマン対決は、ウェンバンヤマが34得点18リバウンド7アシスト5ブロック、ヨキッチも40得点8リバウンド13