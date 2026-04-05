Tani Yuukiが、12月15日に開催された初の日本武道館公演『Tani Yuuki Live Tour 2025 “Still love... this” FINAL～はじまりのはじまり～』の模様を収めた映像商品をデビュー記念日の7月1日にリリースする。 （関連：Tani Yuuki、ポップアーティストとしての鮮やかな表情観客と親密なコミュニケーションを交わした『多面態』ファイナル） また、アニバーサリーイヤ