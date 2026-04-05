ヤマハレディースオープン葛城公式Instagramは4月1日に投稿を更新し、指定練習日に撮影された、菅沼菜々（26）と堀琴音（30）の2ショットを公開した。大会は4月2日から5日まで、静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部 山名コースで開催されている。 【画像】36歳女子ゴルファー、ラフなブラトップの“へそ出し”姿を公開し肉体美に反響「筋肉すごい」「スイングよりスタイルに目が」 公開された写真では