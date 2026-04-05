2026年1〜3月のたった3カ月で、新しく設定された投資信託＆ETFはなんと96本！ 株式市場は先行き不透明感を増しているが、個人投資家の投資熱は冷めていないようだ。そこで、100本近い新規設定の商品の中から、NISAでも買える「注目テーマの4本」をチェック！ さらに注目・新規投信の“ライバル投信”2本も併せて分析する。玉石混交の新商品に、飛びつく前にしっかり吟味を！（河野拓郎、ダイヤモンド・ザイ編集部）ついに“日本の