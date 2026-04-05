シンガポールメディアの聯合早報は3日、中国で広がる空きマンションでの遺灰保管にストップがかけられたことを報じた。記事によると、中国では高額な墓地関連費を回避するため空きマンションに親族の遺灰を保管する動きが、近年は墓地不足を背景に広がりを見せていた。こうした中、中国政府は改正「葬儀管理条例」を3月30日に施行。この中には、住宅を遺灰の保管専用として使うことを禁じる内容が盛り込まれている。中国では2025年
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. YouTuberゼパさん急逝 Xで報告
- 2. 沢井製薬 110品目超を出荷停止
- 3. 逆上され…立ちんぼの恐怖の一夜
- 4. 約2割 ランドセル買い替え検討か
- 5. 詐称騒動 号泣したショーンK氏
- 6. 清原氏「毎日がパーティ」と回顧
- 7. 元警察犬 引退後の第二の人生
- 8. あだち充氏の顔出しにネット驚き
- 9. 20日の「CDTV」豪華出演者を発表
- 10. 男児不明 防犯カメラに姿映らず
- 1. 沢井製薬 110品目超を出荷停止
- 2. 逆上され…立ちんぼの恐怖の一夜
- 3. 約2割 ランドセル買い替え検討か
- 4. 元警察犬 引退後の第二の人生
- 5. 山中に女性の遺体 35歳男を逮捕
- 6. 「ジャングリアのガラガラ」物議
- 7. 新名神の死亡事故 6人の身元判明
- 8. はしか 都内ですでに患者数71人
- 9. 池袋刺殺 2度店内うかがったか
- 10. 神戸で衝突事故 1人死亡2人重体
- 1. 京大卒で無職 24歳に弱点判明
- 2. 石油備蓄の追加放出「準備必要」
- 3. 社民党 会見で「ブチギレ」呆然
- 4. 片山大臣「ダッシュ」SNSで反響
- 5. 股間に異物感「骨盤臓器脱」とは
- 6. ナフサ供給不足の噂 政府が否定
- 7. 「嘘ペディア」ネット上で話題
- 8. 東京アプリ 450億円を投じた背景
- 9. 「夜中の尿意は無視すべき」疑問
- 10. 竹田恒泰「座るしかない空気だった」応援のはずが主催者に…降板の舞台裏を激白
- 1. 米、かつてない規模の攻撃警告
- 2. 米大統領「NATO離脱を真剣検討」
- 3. トランプ氏の主張 イランが否定
- 4. 中国がフランス男性の死刑執行
- 5. 米との戦闘 イラン死者2千人超に
- 6. イラン首都で爆発、大学標的か
- 7. 米地上侵攻なら「燃やす」イラン
- 8. 露軍輸送機が断崖激突 29人死亡
- 9. パキスタン&アフガン 停戦協議か
- 10. イラン、交渉再開条件に通航料
- 1. KDDI 売上高の99.7%が架空と認定
- 2. オーケー 偽造疑いの商品券確認
- 3. 1リットル170円のヤバすぎる内訳
- 4. 通勤定期 トイレ利用のみはあり?
- 5. 5000円46万円に? ATMの罠に指摘
- 6. 家族4人でUSJ「20万円かかった」
- 7. しだれ桜の穴場名所 3位は楽翁桜
- 8. 10代の「漫画離れ」止まらず?
- 9. 会社への怒り AIで金に変える術
- 10. 「年金増でも手取り減」老後の罠
- 11. すかいらーく示す生き残る飲食店
- 12. バルミューダ新製品に酷評相次ぐ
- 13. 予感的中 死ぬまで消えない後悔
- 14. 品川と静岡を直通 在来線運行へ
- 15. 多彩…「LDHの焼き鳥店」が急増
- 16. 3日で1.5万? Pでの最大料金の罠
- 17. 一時株価100円割れ！ NEC復活への正念場
- 18. 宝酒造「レモンサワーで日本を元気に!」公式YouTubeチャンネル開設、EXILE TAKAHIROさん出演
- 19. ほっともっと、「釜揚げしらす弁当」と「もちミニ」シリーズ5月15日発売、しらすと天ぷら、辛子明太子の海鮮弁当と、もち麦ごはんで“ちょっと少なめ”“ほどよい満足感”の新シリーズを肉、魚、野菜の3種類で展開
- 20. サブスク乗っ取り急増 対処法は
- 1. Steamに異変、中国の事件影響か
- 2. Amazonセール6日まで 売れ筋は?
- 3. Pixel 10a発売日 4月7日に発表か
- 4. Amazonの本聴き放題 月額99円に
- 5. Surface Pro 12インチを盗難から守る！セキュリティワイヤー
- 6. 電池が切れても7段変速でスイスイ走行。重量16.5kgの軽量折りたたみ電動アシスト自転車『NaiciSports』
- 7. Amazonセールで人気のガジェット
- 8. VPN遮断の試み 露で大規模な問題
- 9. ドンキのノウハウ活かすコンビニ
- 10. 幻になった透視機能カメラスマホ
- 11. 国交省、機内持ち込みのモバイルバッテリーで「個数制限」「充電禁止」新ルール案公開
- 12. 【ミニレビュー】基準が上がったスタンダード。99800円からの「iPhone 17e」レビュー
- 13. 【XiaomiのTV】「地上波観ない」なら2万円台でGET。モニター買うより安い不思議…
- 14. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 15. NBスニーカーが44%OFF 今日まで
- 16. MOFTのスマホスタンドがSALEに
- 17. ドコモ ポイ活MAXで賞品企画
- 18. 音楽検索界の"Google"がスゴい
- 19. 26年の時を越えて一太郎2015の特典で復刻した「一太郎 dash 30th」は、今でも実用的な驚きのワープロアプリだった
- 20. 2次元キャラを2Dのまま3D空間上で立体的に360度動かせる「Live2D Euclid」
- 1. 清原氏「毎日がパーティ」と回顧
- 2. りくりゅう木原 今後の進退言及
- 3. JRAが月曜に衝撃発表 ファン騒然
- 4. 大谷には残酷な運命 侍Jに米辛辣
- 5. 高木美帆 姉に最後に一言を言う
- 6. ド軍襲った悪夢「まさかの重症」
- 7. 高校野球のDH制 山本昌氏が言及
- 8. スケート高木美帆 引退決断の訳
- 9. 韓国のイチロー 打率.152で泥沼
- 10. RIZIN「皇治と神戸か」SNS沸く
- 1. YouTuberゼパさん急逝 Xで報告
- 2. 詐称騒動 号泣したショーンK氏
- 3. あだち充氏の顔出しにネット驚き
- 4. 20日の「CDTV」豪華出演者を発表
- 5. 資料がSNSで拡散か 日テレが回答
- 6. 男児不明 防犯カメラに姿映らず
- 7. 36歳で芸能界引退 自宅で孤独死
- 8. 菅田 遭遇した迷惑カップル語る
- 9. 医師として一番怖いのは…持論
- 10. 郷ひろみ 利き手を左に変えた訳
- 1. 人気YouTuber・ゼパさんが急逝
- 2. 最強の宿便剥がし ドバドバ出す
- 3. 古臭い…40代のメイク改善テク
- 4. ちいかわ 1周年で新キャラ登場
- 5. ZARAのホワイト系スカートに注目
- 6. 「抜けない剣」にツッコミ殺到
- 7. 小さじ1杯で「痩せホルモン2倍」
- 8. 同窓会 元いじめっ子を夫が撃退
- 9. 帝王切開を侮辱した義母が赤面
- 10. GU「ポケモン」コラボ 22日から
- 11. レイヤードにもいい【透けるニット】「今から来年まで付き合える」シンプルなデザイン
- 12. ショーンK氏 再評価され始める
- 13. 「実の親が老害？」寿司屋で怒鳴り散らす父と、時代錯誤な価値観を押し付ける母…実の親を「老害」と感じる葛藤【作者に聞く】
- 14. 面白い髪型まとめ！世界中の斬新で個性的な面白い髪型をご紹介！
- 15. コンバース「オールスター」史上“最軽量”スニーカー、撥水ナイロンアッパー×滑りにくいラバーソール
- 16. 3度の結婚歴を隠していた男に、29歳の女が下した決断は？「マルサンの男」全話総集編
- 17. 釧路が舞台の波瑠主演映画「ホテルローヤル」のロケ地はどこ？撮影裏話も
- 18. 下心が丸わかりです。遊び目的の男性がしがちな「無意識行動」
- 19. 「私の知らないことを教えてくれる、年の離れた妹かな」#05 ファンタジスタさくらださん 前編
- 20. 【読めそうで読めない】「颯と」の正しい読み方は？「そうと」は間違い？