シンガポールメディアの聯合早報は3日、中国で広がる空きマンションでの遺灰保管にストップがかけられたことを報じた。記事によると、中国では高額な墓地関連費を回避するため空きマンションに親族の遺灰を保管する動きが、近年は墓地不足を背景に広がりを見せていた。こうした中、中国政府は改正「葬儀管理条例」を3月30日に施行。この中には、住宅を遺灰の保管専用として使うことを禁じる内容が盛り込まれている。中国では2025年