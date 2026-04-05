中国西部の陝西省延安市黄陵県にある橋山祭祀広場で5日午前9時50分、丙午（2026）年清明節軒轅黄帝公祭式典が厳かに執り行われました。中国内外から集まった中華民族の子孫の代表者が黄帝陵に集い、中華文明の始祖である黄帝を偲びました。今回の公祭のテーマは「中華民族共同体意識を強固に打ち立て、中国式現代化の新たな征途を奮進する」で、「黄帝頌」の斉唱、祭文の朗読、軒轅殿の参観、黄帝陵の参拝など、九つの儀式が順次行