RIZINに参戦している韓国人ファイターのシン・ユリ（31）が3日、自身のインスタグラムを更新し、結婚と妊娠を発表した。RIZINで対戦した浜崎朱加やケイト・ロータスがコメントで祝福している。【画像】幸せオーラ全開！シン・ユリ＆夫の2ショットシン・ユリは夫との2ショットなどを投稿し「2026年4月12日、私は結婚します！」「2014年にジムで初めて出会い、一緒に汗を流し応援し合い、彼氏になり、6年以上のお付き合いを経て