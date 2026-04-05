日本ハム８−２オリックス（パ・リーグ＝５日）――日本ハムが４連勝で貯金１。六回に奈良間の三塁打などで２点差を追いつき、七回に万波の３ランで勝ち越した。オリックスは救援陣が踏ん張れず３連敗。◇西武１−１楽天（パ・リーグ＝５日）――互いに決め手を欠いて引き分けた。西武は平良が８回１失点と好投したが、打線が終盤の好機を生かせず。楽天は一回に敵失で先制したが、打線が３安打だった。◇ソフトバンク４−３