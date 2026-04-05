瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＴＵ４８が５日、広島県・上野学園ホールで結成９周年コンサートを昼夜開催。夜公演では、マレーシア・クアラルンプールのＫＬＰ４８の活動を終え、ＳＴＵ４８に復帰した１期生の甲斐心愛（２２）がステージに帰ってきた。ＳＴＵ４８は２０１７年３月３１日、１期生３３人で結成。現在１期生は５人となったが、活動の中でドラフト３期生、２期生、２・５期生、３期生、４期生が加入