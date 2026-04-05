猫の『シロちゃん』は元野良猫の男の子。普段は寡黙だという彼が、大きな鳴き声を上げた理由とは──。シロちゃんの愛くるしい鳴き声を捉えた動画は公開後2週間で1.3万再生を記録するとともに、「ただただ可愛い幸せな時間」「安心して幸せに暮らしてる姿に癒されます」との反響が殺到しています。 【動画：普段は無口な元野良猫→帰宅したパパと遊んでいると、思わず…想定外な『愛おしい行動』】 猫のシロちゃんは物静かな男の