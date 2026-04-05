「すぐ戻る」と公園に子どもを置いていった近所のママ友。しかし、彼女が手にして戻ってきたのは、お砂場セットだけではありませんでした。ママ友という近い関係だからこそ、明確な「境界線」が必要だと気づかされた、筆者の体験です。 私に子どもを預けたまま、なんと