【ファミリーマート】のアイスコーナーに、春の新作が続々と仲間入り。バラエティに富んだアイスの中から、ストック推奨の商品をピックアップしてご紹介します。いずれも注目を集めそうだから、早めのチェックがおすすめです。 濃厚感が魅力！ 生チョコをたっぷり使ったカップアイス キャッチーな商品名も魅力の「もはや生チョコを凍らせたようなアイス」\250（税込）。「本格的な味わいと