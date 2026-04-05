今回紹介するのは、Threadsに投稿された驚きのビフォーアフターを果たした猫ちゃん。生まれたときは、白い毛並みが多かった猫ちゃん。しかし、成長したいまでは、見た目が変わったとのこと。その姿とは…。投稿はThreadsにて、9.7万回以上表示。いいね数は1.6万件を超えていました。 【写真：生まれたときは『白い毛が多かった猫』→現在……完全に想定外な『タヌキのような光景』】 生まれたころは白猫でしたが…