人気コスプレイヤーで女優・モデルの桃月なしこの、4月22日に発売する6年ぶりの2nd写真集(講談社)のタイトルが「むすび」に決まった。 【写真】思いがこもっている！自ら決めた表紙の写真とタイトル 今回の写真集は、20代最後のロケ地としてスペインで、また30歳を迎えた直後に東京で撮影を敢行。また、8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したエモーショナルなカットや、デビュー前のテスト撮影