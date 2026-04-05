1日の終わりに温かい風呂につかり、疲れを取るのが日々の楽しみだという人もいるはず。学術誌のThe Journal of Physiologyに掲載された論文で、「温かい風呂につかることが長距離ランナーの走力を向上させる可能性がある」という興味深い研究結果が報告されました。Long‐term passive heat acclimation enhances maximal oxygen consumption via haematological and cardiac adaptation in endurance runners - Jenkins - The Jou