ＡＫＢ４８が５日、国立代々木競技場第一体育館で春コンサート「私たちだけじゃダメですか？」を行い、２０２４年６月からマレーシアを拠点に活動するＫＬＰ４８に移籍していた行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽が復帰した。３人はそろってステージに立ち「唇触れず…」を披露。「マレーシアから来たはーちゃんこと黒須遥香です」、「うどん県の香川県から来ました。皆さんをビックリ仰天させたい、行天優莉奈です」、「皆さん