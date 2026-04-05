ＡＫＢ４８が５日、国立代々木競技場第一体育館で春コンサート「私たちだけじゃダメですか？」を行った。紅白歌合戦や日本レコード大賞に出演した昨年の２０周年イヤーを終え、ＡＫＢ４８の現在地と、その先を提示する夜公演のタイトルは英語で「〜の向こうに」を意味する「Ｂｅｙｏｎｄ」。昇格コンサートが発表されたばかりの１９期生・伊藤百花がセンターに立ち、帽子を飛ばして「全員私たちについてこーーーい」の掛け声で