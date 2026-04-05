◆ファーム交流戦（５日・Ｇ球場）航空自衛隊千歳１―４巨人巨人３軍は５日、航空自衛隊千歳との交流戦を行い４―１で勝利した。初回無死一、三塁から３番・ティマが右前適時打を放ち、４番・竹下も犠飛で続き２点を先制した。４回には北村、５回には知念の適時打でさらに１点を追加した。ティマが３安打１打点と勝利に貢献した。投げては先発・黄錦豪が４回１失点。千葉が２回、２３歳の誕生日の石田隼が１回、鈴木圭が１