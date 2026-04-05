◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子（５日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）レギュラーシーズン（ＲＳ）第２０節が行われ、首位のサントリーが５位の広島Ｔを迎え撃ち、セットカウント３―０で下してＲＳのホーム最終戦を白星で飾った。広島Ｔに２連勝で今季通算３６勝目（４敗）で首位をキープした。この日は、スタンド上段まで埋まり、クラブ史上最多の７８３９人の大観衆が詰めかけた。プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（Ｐ