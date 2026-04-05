◆ファーム・リーグ巨人１―１１ソフトバンク（５日・ジャイアンツタウンスタジアム）右座骨部の故障から１軍復帰を目指す巨人・高梨雄平投手（３３）が、実戦復帰後２度目の登板。１―７の７回から３番手で登板し、１回わずか７球で無安打無失点の投球を披露した。「抑えたことは抑えたことでいいことですけど、課題も見つかっている。登板のたびに出る技術的な課題をつぶしていく作業をすれば、もっと上がっていくなという感