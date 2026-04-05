◇セ・リーグヤクルト7ー5中日（2026年4月5日神宮）ヤクルトは0―5の7回に一挙7得点の猛攻で大逆転勝利。10年以来16年ぶりの開幕から3カード連続勝ち越しを決めた。口火を切ったのは連日、好走塁で存在感を見せる岩田だった。7回先頭。右前へ弾き返すと、右翼・ブライトの捕球体勢を見て一気に二塁を陥れた。「体勢もちょっと受けたような感じだった。常に次（の塁）は狙っているんで、そういうのを見ていけるかなと思っ