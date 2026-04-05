プレミアリーグ優勝から一転、今季のリヴァプールは難しいシーズンを過ごしている。4日にはFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティと対戦したが、アーリング・ハーランドにハットトリックを許し、0-4の大敗に。攻撃面では13本のシュートを放ったが、不発に。PKを獲得するも、モハメド・サラーは決められなかった。ミッドウィークにはパリ・サンジェルマンとのCLベスト8を控えているが、不安の残るゲームとなってしまった。昨季