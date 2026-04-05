グランベルホテルは、「虎ノ門ホリックホテル」を4月24日に開業する。建物は地上11階建て。客室は2階以上に配置し、3名まで宿泊可能なデラックスクイーン11室、2名まで宿泊可能なクイーン11室とダブル27室の3タイプ全49室を設ける。無駄を省いたミニマムな設計とし、全室に独立型洗面台を備える。館内はウッド調のインテリアで統一し、1階にロビーとレストランを完備する。アクセスは、JR新橋駅烏森口から徒歩約10分、東京メトロ銀