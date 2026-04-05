◆パ・リーグ西武１―１楽天＝延長１２回＝（５日・ベルーナドーム）西武・外崎修汰内野手が５日、通算１０００安打を達成した。「７番・一塁」でスタメン出場。１点を追う２回、１１球粘って左翼線への二塁打を放ち、通算１０００安打を達成。「率直にうれしい。入団から西武一筋で、いろんな関係者の方にサポートしていただいたり、監督、コーチにご指導いただいた中で記録が生まれた。みなさんに感謝したい気持ちが一番で