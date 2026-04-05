早大に入学した本田桜二郎（１年）が５日、横浜市内で東京六大学対校陸上競技大会に出場し、デビューを果たした。今月１１日に行われる金栗記念選抜陸上出場に向けた調整の一環として、先輩の吉倉ナヤブ直希（３年）の先導を受けて走った。１５００メートルに出場し、記録は３分４０秒２５。２０２３年に早大の間瀬田純平が樹立した大会記録を３秒以上更新した。初めてえんじ色のユニホームを着用し「会場に来る前から緊張して