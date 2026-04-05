４日のＴＢＳ「オールスター感謝祭２０２６春」に、新ドラマ「時すでにおスシ！？」枠で女優永作博美（５５）が生出演し、反響が起こっている。変わらない天真爛漫で可憐な雰囲気。序盤に「赤坂５丁目ミニマラソン」への参加希望者を回答ボタンで募り、９人しかいなかったことに島崎和歌子がお怒り説教を展開して笑わせた後、なぜか永作が参加ボタンを押していたことが分かり爆笑が起こった。ネットでも話題となり「可愛す