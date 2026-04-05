【モデルプレス＝2026/04/05】歌手の小林幸子が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。バックステージで囲み取材に応じた。【写真】小林幸子、前日に完成した豪華衣装◆小林幸子、豪華衣装は「昨日できて」華やかな衣装を身にまとい登場した小林は、衣装について「新しいのを作ろう、ということでものすごい大変だったんです。時間がないから大変だ