住まい探しにおいて、LGBTQ当事者が抱える不安や現場の実態はどのようなものなのでしょうか。株式会社LIFULL（東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サービス『LIFULL HOME'S』の住宅弱者向けの検索サービス『FRIENDLY DOOR』が実施した「LGBTQカップルの住まい購入」に関する実態調査によると、8割以上が、本来の希望よりも「条件を下げて購入や検討」していることがわかりました。【調査結果を見る】物件見学・内見から購