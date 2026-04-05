現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。信長の朝倉攻めはナゾだらけ。なぜ越前へ侵攻し、浅井長政に裏切られて一目散に逃げたのか？自衛隊の一佐に「撤退の理由」をたずねてみると…その第十四回「絶体絶命！」のあらすじが公式サイトにて公開されました。＊以下第十四回のネタバレを含みます。ーーー大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉