俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に慶役で出演中の吉岡里帆がコメントを寄せた。【写真】「さすが京美人」「和服が似合う」華やかな着物姿を披露した吉岡里帆同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。吉岡里帆が演じる慶は、小一郎の正妻。のちの慈雲院（じうんいん）。激動の時代を生き抜き、やがて兄嫁の寧々とともに豊臣兄弟