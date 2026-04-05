【ワシントン＝向井ゆう子】イラン領内で行方不明になっていた米軍機乗員の救出作戦について、米有力紙ニューヨーク・タイムズは、米軍とイラン軍の間で「２日間にわたる生死をかけた戦い」が繰り広げられたと報じた。同紙によると、乗員は撃墜されたＦ１５戦闘機から脱出後、２４時間以上にわたりイラン軍の追跡を逃れ、一時は標高約２１００メートルの山の尾根を登った。米軍と連絡をとるための機器も所持していたが、イラン