フジテレビ系「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」が４日に放送された。「悪口を言ったら本人が隣にいた！絶体絶命！その時、人はどうする？」を進行した。ターゲットは「キングオブコント」決勝常連のネルソンズ和田まんじゅう。和田は、シソンヌ・長谷川忍の巧みな誘導で、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・原西孝幸の悪口を言ってしまう。和田は、原西のギャグについて「同じヤツばかり…」と言及。パターン化したら「３、４個ぐらい